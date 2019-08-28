فاجعة.. سيول طوفانية تدمر بنايات وتجرف معها عددا من المواطنين بتارودانت(فيديو)

هبة بريس _ الرباط

افادت مصادر محلية بتارودانت ان أمطارا رعدية ضربت المنطقة اليوم الأربعاء، وتسببت في حدوث سيول مائية مدمرة جرفت معها أكثر من 11 من المواطنين حسب مصادر محلية.

وتداول مواطنون من ساكنة المنطقة فيديوهات توثق لمشهد مفجع بعدما تسببت السيول في جرف عدد من الضحايا بمنطقة بجماعة اداونضيف واغرم اقليم تارودانت لتزامنها مع نهائي لدوري لكرة القدم تم تنظيمه بالمنطقة وعرف حضور عدد كبير من المواطنين.

ولم تعرف الى حدود كتابة هاته الاسطر اعداد الضحايا وحجم الخسائر التي خلفها السيول المدمرة بالمنطقة علما ان مصادر محلية اكدت ان السيول جرفت منازل تحصن بها مواطنون هربا من السيول الجارفة.

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