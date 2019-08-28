اسبانيا.. اعتقال مغربي حاول الاعتداء جنسيا على اسبانية في مدخل عمارة

هبة بريس - وكالات

افادت مصادر اعلامية اسبانية ان المصالح الأمنية بمدينة طوليدو، اعتقلت مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 24 سنة، بعد محاولته الاعتداء جنسيا على سيدة إسبانية بمدخل عمارة.

ذات المصادر اضافت ان المهاجر المغربي حاول الإعتداء على السيدة الإسبانية عند مدخل العمارة حينما كانت بصدد القيام بأعمال التنظيف.

وتمكنت السيدة من الفرار الى داخل شقتها لتبدأ في الصراخ ما حعل جيرانعا يهرعون للخروج لمعرفة أسباب ما يقع مما اسفر عن اعتقال المهاجر واستدعاء الامن الاسباني .

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