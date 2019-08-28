اسبانيا تُقرر نزع الأسلاك الشائكة على حدود سبتة ومليلية السليبتين

هبة بريس - وكالات

قررت السلطات الإسبانية نزع الأسلاك الشائكة من الحدود الفاصلة بين ثغري سبتة ومليلية المحتلين والأراضي المغربية، وفق ما أفاد به ” Fernando Grande-Marlaska” وزير الداخلية الإسباني بالنيابة .

ووفق المتحدث فإن السلطات الإسبانية باشرت تحديث حدود المدينتين السليبتين وهو التحديث الذي ستنتهي أشغاله في 2020، وسيشهد التخلي نهائيا عن الأسلاك الشائكة التي قال إنها لا تلائم روح القرن الواحد والعشرون.

وقال وزير الداخلية الإسباني « إن مجلس الوزراء الإسباني أقر بإزالة الأسلاك الشائكة من حدود سبتة ومليلية حتى تكون هذه الحدود جامعة بين تحقيق الأمن والانتصار للإنسانية في مواجهة جحافل المهاجرين غير الشرعيين التي تتقاطر على المدينتين الواقعتين تحت حكم التاج الإسباني.

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