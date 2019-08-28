صراع التيارات داخل “البام”.. محلية تطوان تنتصر ل”تيار المستقبل” وتعبئ للقاء طنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

أعلنت الأمانة العامة المحلية بتطوان، عن تفاجأها بصدور بلاغ يحمل توقيع الأمانة الاقليمية لتطوان، يدعو فيه مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم إلى عدم المشاركة في اللقاء التواصلي الذي تنظمه اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب (تيار المستقبل) بطنجة يوم السبت 31 غشت 2019.

ودعت الأمانة العامة المحلية بتطوان، كافة مناضلات ومناضلي ومنتخبي ومنتخابات الحزب بتطوان وفروعه للمشاركة المكثفة في اللقاء التواصلي الذي ينظمه الحزب بمدينة طنجة في قاعة أحمد بوكماخ يوم السبت 31 غشت 2019.

وأكدت “أمانة تطوان” لمناضلات ومناضلي الحزب بتطوان على إلتزامها بشرعية اللجنة التحضيرية التي تم انتخابها في آخر مجلس وطني للحزب، والتي اجتمعت وانتخب سمير كودار رئيسا لها، مثنمة عمل اللجان المنبثقة عنها.

وشددت أمانة الأصالة والمعاصرة بتطوان، عن دفاعها على أسس الخلاف الديمقراطي، والحكامة في تنزيل القرارات، ورفضها التام للقرارات الفوقية التي تتخد بدون مشاورة القاعدة.

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