شوبير يصف آزارو بـ”المهاجم الذي لا يعوض”

هبة سبور – شفيق عنوري

وصف الإعلامي المصري أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، الدولي المغربي وليد آزارو، لاعب “نادي القرن”، بـ”المهاجم الذي لا يعوض”، وذلك بعد اقترابه من مغادرة فريقه الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير خلال أحد البرامج التي يقدمها بقناة “أون سبورت”، إن وجهة نظره الشخصية تجاه آزارو، هي أن الأخير مهاجم لا يمكن تعويضه في الأهلي.

وأضاف، أن مسؤولي الأهلي يعلمون تماما أن آزارو لاعب مميز، لكن الضغط الكبير الذي تعرضوا له من قبل الجماهير، جعلهم يقررون التخلي عنه.

وأكد شوبير، أن الخبر الذي أعلنه قبل أيام، بشأن اقتراب آزارو من الرحيل، صحيح، نظرا لأن اللاعب يشعر بعدم الراحة في الفريق.

وتابع، أن آزارو يحس أنه لا يوجد أي شخص من الأهلي وقف بجواره ضد موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها.

يشار إلى أن آزارو، انتقل إلى الأهلي في صيف 2017، قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

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