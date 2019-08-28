البيضاء.. سيدة تتهم راقي بالتحرش الجنسي

البيضاء- هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة بالدائرة 23 التابعة للامن الولائي بالبيضاء، تمكنت اليوم الاربعاء من توقيف راقي وحجز العديد من المستلزمات وحاسوبه الشخصي على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الاخير بالتحرش الجنسي.

واضافت ذات المصادر، أن مضمون الشكاية التي تقدمت بها سيدة يعتقد انها تنحدر من منطقة الشمال، تفيد بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل المشتبه به داخل مقره، من خلال تحسسه لأماكن حساسة للمشتكية، عجلت بانتفاضها في وجهه مسرعة الى تقديم شكاية في الموضوع، مما جعل العناصر الامنية تنتقل الى عين المكان واعتقال المشتبه به للتحقيق معه حول مانسب إليه من خلال مضمون الشكاية التي ادلت بها المعنية، لتبقى التحقيقات التي ستباشرها الجهات المختصة بتعليمات من النيابة العامة كفيلة لفك شفرات هذا الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3