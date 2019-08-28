نهضة بركان يفوز على الجيش الملكي وديا

هبة سبور – شفيق عنوري

فاز فريق نهضة بركان، على نظيره الجيش الملكي، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالعاصمة المغربية الرباط.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح الفريق البرتقالي، اللاعب يوسوفو دايو، في الدقيقة الـ38.

واستغل كل من منير الجعواني وعبد الرحيم طاليب، المباراة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على مدى جاهزيتهم للموسم الجديد.

يشار إلى أن نهضة بركان يجري معسكرا إعداديا بمدينة الرباط، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي سيخوضها الفريق.

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