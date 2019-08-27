جودة الحياة الرقمية.. المغرب والجزائر في مراتب متأخرة!

هبة بريس - وكالات

صنف تقرير جديد يرصد “جودة الحياة الرقمية” في العالم، المغرب في المرتبة 56 عالميا والجزائر في المرتبة الأخيرة (65).

واقتصر التقرير على 65 دولة تمثل أكثر من 70 في المئة من سكان العالم وتضم كتلة بشرية تتجاوز 5.5 مليار نسمة.

ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار مؤشرات منها سرعة الإنترنت، والأمن السيبراني، وتوفر خدمات الحكومة الإلكترونية، وتنوع وتوفر الترفيه الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية.

وجاءت أستراليا في المرتبة الأولى عالميا متبوعة بفرنسا.

وهذا تصنيف باقي الدول العربية والمغاربية:

– المغرب (56)

– مصر (62)

– العراق (63)

– الجزائر (65)

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