شخصيات وازنة وحضور قوي بمراسيم تشييع جنازة الفنانة أمينة رشيد(فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-08-27 - 21:08
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هبة بريس - الرباط

 

بحضور عدد من الشخصيات الفنية والسياسية، شيعت جنازة الممثلة أمينة رشيد، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة الرحمة بالبيضاء.

وجرت مراسم تشييع الجنازة، بحضور أفراد أسرة الفقيدة وأقاربها وذويها، إلى جانب عدد من أبرز رموز المشهد السياسي يتقدمه عزيز أخنوش وزير الفلاحة ومصطفى الخلفي الناكق الرسمي باسم الحكومة ، وكذا نخبة من مشاهير السينما والتلفزيون والمسرح.

يشار إلى امينة رشيد توفيت أمس الاثنين بالبيضاء،عن سن يناهز 83 سنة بعد صراع مع المرض ومسيرة فنية طويلة امتدت لعقود.

 

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تعليق واحد

  1. mostafa

    في 21:33

    eh oui meryem bensalah eh oui la bourgeoisie koulchi hdar lagnaza

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