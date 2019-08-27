“البيجيدي” يدعو لتسريع تنزيل مشروع “فرنسة التعليم”

هبة بريس - الرباط

استاثر موضوع “فرنسة التعليم” والقانون الاطار لمنظومة التربية والتكوين بحيز مهم من اشغال اجتماع الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الاحد الماضي حسب مااكده النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني في تصريح لموقع الحزب الرسمي.

واضاف العمراني أن “الاجتماع، كان مناسبة للتذكير بالاعتبارات التي حكمت موقف الحزب من المشروع، والتنويه بالانضباط العام لفريقي الحزب بالبرلمان، والتأكيد على أن موقف الحزب الرسمي هو ما تضمنته كلمتا فريقيه في المناقشة العامة في المجلسين”.

وأكد العمراني، وفق الموقع الرسمي لحزب “المصباح” بهذه المناسبة، “بان الحزب إذ يعبر عن نظرته بإيجابية لكل المبادرات الساعية إلى تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في منظومة التعليم والنهوض العام بهذه المنظومة، فإنه يؤكد من جهة أخرى على مسؤولية الحكومة في العمل سريعا على التفعيل الأمثل والناجع لمقتضيات القانون الإطار، وضرورة أن تتأطر مختلف السياسات التعليمية المعتمدة بمرجعية هذا القانون”.

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