دبلوماسي يوناني : الملك يولي أهمية كبيرة لتنمية قروية مستدامة

هبة بريس

أشاد وزير الخارجية اليوناني السابق سبيروس كوفيليس بالرؤية السديدة والالتزام القوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي أهمية كبيرة للتنمية القروية المستدامة.

وقال السيد كوفيليس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، إن حكامة جيدة ومشاركة كافة الفاعلين لتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مستقبل مستدام، تظهر إلى أي حد تستكمل الرؤية الملكية بتحليل جيد وبتفعيل الأدوات والهياكل اللازمة لتنفيذها.

وسجل الوزير السابق أن الخطاب الملكي يكتسي أهمية كبيرة، على اعتبار أنه يؤكد على مسار التنمية الذي يضعه جلالة الملك ويدعمه بقوة من أجل مستقبل المملكة، مبرزا رؤية وانخراط جلالته لفائدة نموذج تنموي مستدام.

كما أبرز الديبلوماسي اليوناني دعوة جلالة الملك لإحداث لجنة خاصة معنية بالنموذج التنموي، مكلفة بمهمة ثلاثية تتمثل في إعادة الهيكلة والاستباق والتوقع، لتمكين المغرب من ولوج المستقبل بهدوء وثقة.

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