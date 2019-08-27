الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يكافئ جماهير الرجاء

هبة سبور – شفيق عنوري

كافأ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جماهير فريق الرجاء الرياضي، بعد الأغنية الشهيرة التي أطلقوها لمناصرة القضية الفلسطينية، والتي حملت اسم “رجاوي فلسطيني”.

وقرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، التكفل بمصاريف إقامة جماهير الرجاء التي ستنتقل للقدس لمناصرة فريقها في المباراة التي ستجمعه بالهلال.

وصرح حبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني، أن مشجعي الرجاء الذين سيأتون لبلاده، سيقيمون بالمجان في أي فندق أو منزل بالقدس، كمكافأة بسيطة على إسماع صوت القضية.

وكشف الرجوب أن هذا القرار، هو بمثابة شكر لجماهير الرجاء، على الأغنية التي ألفوها وأطلقوها، والتي أسمعت صوت الشعب الفلسطيني وقضيته للعالم.

يشار إلى أن الرجاء سيواجه هلال القدس الفلسطيني في الـ21 من شتنبر المقبل، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، قبل أن يتوجه إلى فلسطين لخوض لقاء الإياب في الـ3 من أكتوبر القادم.

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