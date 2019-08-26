الكتاني :خطبة الجمعة تسقط لمن عجز عن اللغة العربية

هبة بريس - الرباط
اعتبر الداعية والمعتقل السلفي السابق حسن الكثاني ان إلقاء خطبة الجمعة من غير اللغة العربية تَسقُط عند المالكية عمن عجز عن العربية، وكفى بهذا الحكم عقابًا لمن ترك اللسان العربي
وقال الكتاني في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل “الفايسبوك” أن” المالكية يشترطون في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية؛ لأن وقوعها بغير العربية لغو، ولو كان القوم عجمًا لا يعرفون العربية، والخطيب يعرفها ويعيها وجبت عليهم، ولا يكفي أن يُلقيها من غير فَهْم، فإن لم يوجد فيهم من يُحسِن العربية بحيث يؤدي الخطبة بها سقطت عنهم الجمعة.. ”
واستشهد الكتاني ب:” (الموسوعة الفقهية، 19: 180 و35: 283)، (الفقه على المذاهب الأربعة،1: 355)، وكان الإمام مالك يقول: “مَن تكلَّم في مسجدنا بغير العربية أخرجناه منه”، فكيف بمن خطب؟ “، مشيرا ان :” الجمعة تَسقُط عند المالكية عمن عجز عن العربية، وكفى بهذا الحكم عقابًا لمن ترك اللسان العربي”.
أحمد
في 23:29
إذن حسب العالم العلامة والحبر الفهامة :العرب أفضل من العجم …
هل علمتم الآن ما هو الجهل المكعكب؟
عبد الله
في 23:33
ما فائدة سماع كلام بلغة لاتفهمها
الخطبة موعظة او توجيد اوحل لمشكل يستفيد منها الناس اما كلام بلغة لايفهمها قوم ليست فيه تقوى ما الفائدة منها
اگیدر ایزوگن
في 03:11
الم يقرا هذا الفتان ان الاىمة الاربعة استهلو كتبهم ب ان عملهم اجتهاد شخصي وان خالف القرأن والسنة لا يؤخد به.
لا تسقط صلاة الجمعة الا على المسافر او الغير النقيم والباقي وراءه فتنة اراد منہا حق
يحيى
في 08:37
هذا إجتهاد للإمام مالك و قد أخطأ فيه بكل تأكيد و هي من بين الوسائل التي أستعملت لتعريب العديد من قبائل الأمازيغ خصوصا جبالة (غمارة) مع الأسف بينما الإسلام دين يسر و الله سبحانه و تعالى ذكر في القرآن الكريم أن من آياته إختلاف ألسننا و ألواننا فليست هناك لغة أفضل من أخرى كما ليس هناك عرق أفضل من آخر رغم أنه من الأفضل تعلم العربية بالنسبة للمسلمين لكن دون التخلي عن اللغة الأم !
حمو
في 12:04
إذن الله عربي والخطب تقام ليستمع لها الله وليس البشر
هنا تصدق مقولة
العروبة أولا والإسلام ثانيا
عبد العزيز عبد الرحمان
في 12:21
حبذا لو أخبرتنا سيدي الفقيه عن المقصد الشرعي من خطبة الجمعة؟؟؟ ثم ما هو موقف المذاهب الأخرى من هذه المسألة ؟؟والأهم من هذا وذاك ما هو النص الشرعي القطعي الثبوت والدلالة الذي تم اعتماده في هذا الحكم ؟؟؟
في رأيي وتقديري المتواضعين أن الكثير من علمائنا تركوا ما هو مهم (حتى لا أقول الأهم) وتفرغوا لإلهاء الناس بالقشور التي لا تغني من جهل .
بدرالدين
في 12:32
اننا نعيش في المهجر و جل الأمة عرب لكن و الحمد ل الله نخصص الترجمة الفورية لغير العرب وهذا واجب وسوف نسال عليه يوم القيامة لعدم تبليغ تعاليم الدين الحنيف لغير العرب أو لمن أراد ان يسال عن الدين الاسلامي اما ان نقول لهم تسقط عليكم الجمعة لعجامة لسانكم و الله سوف يطردوننا من المساجد لحرسهم على هذا الدين اكتر مننا نحن الجرب
ناصح أمين
في 14:55
بدر الدين أنت فعلا بدر مضيء في سماء مظلمة من الجهل