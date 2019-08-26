الكتاني :خطبة الجمعة تسقط لمن عجز عن اللغة العربية

هبة بريس - الرباط

اعتبر الداعية والمعتقل السلفي السابق حسن الكثاني ان إلقاء خطبة الجمعة من غير اللغة العربية تَسقُط عند المالكية عمن عجز عن العربية، وكفى بهذا الحكم عقابًا لمن ترك اللسان العربي

وقال الكتاني في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل “الفايسبوك” أن” المالكية يشترطون في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية؛ لأن وقوعها بغير العربية لغو، ولو كان القوم عجمًا لا يعرفون العربية، والخطيب يعرفها ويعيها وجبت عليهم، ولا يكفي أن يُلقيها من غير فَهْم، فإن لم يوجد فيهم من يُحسِن العربية بحيث يؤدي الخطبة بها سقطت عنهم الجمعة.. ”

واستشهد الكتاني ب:” (الموسوعة الفقهية، 19: 180 و35: 283)، (الفقه على المذاهب الأربعة،1: 355)، وكان الإمام مالك يقول: “مَن تكلَّم في مسجدنا بغير العربية أخرجناه منه”، فكيف بمن خطب؟ “، مشيرا ان :” الجمعة تَسقُط عند المالكية عمن عجز عن العربية، وكفى بهذا الحكم عقابًا لمن ترك اللسان العربي”.

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