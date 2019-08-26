ماء العينين لمعتقلي “الريف” : “من ينفخون تحت الجمر ليسوا أبطالا وليسوا وطنيين أكثر من غيرهم”

هبة بريس _ الرباط

بعد اعلان عدد من معتقلي احداث الحسيمة يتزعمهم ناصر الزفزافي، تخليهم عن الجنسية المغربية واسقاط رابط البيعة، تناسلت ردود الفعل المنتقدة للقرار المفاجئ والمتسرع.

وفي السياق ذاته قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية امينة ماء العينين في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان :”وضع معتقلي حراك الريف ومبادراتهم لا تحتمل النقاش العاطفي ولا النقاش القيمي أو الأخلاقي، النقاش ذو بعد سياسي ويحتاج إلى أفق مختلف يقود إلى طي الملف بصفة نهائية بالدفع في اتجاه خلق الشروط الإيجابية من طرف الجميع”.

وزادت ماء العينين :” لا احد يستفيد من تعميق الخصومات والأحقاد، ومن ينفخون تحت الجمر ليسوا أبطالا وليسوا وطنيين أكثر من غيرهم “.

واضافت القيادية في البيجيدي:” الوطنيون الحقيقيون هم من يتحلون بروح المسؤولية لوقف منطق التنازع ومقاربة (الرابح والخاسر) للوصول إلى حل يخرج فيه المغرب منتصرا قادرا على لملمة الجراح وتصريف الأحقاد “، لافتة” ان التحديات القادمة تحتاج إلى وحدة وطنية بعمق سياسي، كما تحتاج إلى تعبئة شعبية واسعة لن تتحقق إلا بمعالجة شجاعة للملفات العالقة وعلى رأسها ملف معتقلي حراك الريف” حسب تعبيرها.

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