عضو من تنسقية الطلبة الأطباء يهاجم إحدى زميلاته: “للمرة المليار كنقوليك مدخليش للامتحان”

هبة بريس - الرباط

على بعد أيام قليلة من انطلاق الامتحانات الاستدراكية لطلبة الطب والصيدلة وأطباء الأسنان، التي حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخها ابتداء من 4 شتنبر إلى غاية 30 شتنبر، قررت تنسيقية الطلبة مقاطعة الامتحانات المنتظرة.

ودعت التنسيقية جميع الطلبة الى مقاطعة الامتحانات الاستداركية، والانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها، رغم مفاوضات ومقترحات اللجنة التي عينتها الحكومة لحل الملف.

وفي هذا الصدد، توصلت هبة بريس بتسجيلات صوتية، كشفت عن الأساليب التي يسلكها عدد من أعضاء التنسيقية ل”إجبار” الطلبة على الاحتجاج و مقاطعة الدروس والامتحانات.

ووفق التسجيلات التي تتوفر عليها الجريدة، فقد هدد أحد المنسقين طالبة عبرت عن رغبتها في الالتحاق بالمقاعد الدراسية واجتياز الامتحانات الاستراكية، مخاطبا اياها بالقول:”للمرة المليار كنقوليك مدخليش للامتحان”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “فهاد المرحلة معندكش الحق تقرري واش مع المقاطعة أو ضد المقاطعة، ممكن تقولي أنا ضد مقاطعة الامتحانات، لكن ماشي من حقك تدخلي للامتحان”.

واسترسل قائلا: “نقبل تعايرينا من هنا حتى للصباح، لكن مغدخليش للامتحان لا نتي لا غيرك، وايلا بغيتي دخلي خاصك تعتارفي وتقولي بكل افتخار أنا خائن وضد المبادئ، حيت مكنلعبوش هنا”.. وفق تعبيره

هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنهت إلى علم طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن امتحانات الدورة الاستدراكية ستجرى ابتداء من 4 شتنبر المقبل إلى غاية الـ30 منه، وفق البرمجة الزمنية، التي تم الإعلان عنها من طرف الكليات عبر مواقعها الإلكترونية وداخل مقراتها.

ودعت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بلاغ لها إلى “الالتحاق بمؤسساتهم لإجراء امتحانات الدورة الاستدراكية وفق البرمجة المحددة لذلك”.

و أحاطت المعنيين بالأمر علما بأن “الكليات قد اتخذت جميع الترتيبات اللازمة من أجل تمكين الطلبة من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف”

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