توقيع الاتفاقية السادسة للاستثمار بين اتصالات المغرب والحكومة بمبلغ 10 مليارات درهم

هبة بريس -

تؤكد اتصالات المغرب توجهها كمستثمر رائد على المستوى الوطني. في إطار سياستها التطوعية في مجال الاستثمار، بادرت اتصالات المغرب في توقيع الاتفاقية السادسة للاستثمار مع الحكومة لتطوير الاتصالات في المملكة.

بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم اتصالات المغرب بتحقيق، على مدار السنوات الثلاث القادمة (2019 – 2021)، برنامجا للاستثمار بقيمة 10 مليارات درهم

يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تطوير وتقوية البنية التحتية للاتصالات، و نشر الصبيب العالي و العالي جدا للهاتف النقال و الثابت وخلق فرص شغل جديدة في المغرب.

وقد بلغ حجم استثمارات اتصالات المغرب، في إطار الاتفاقيات الخمس السابقة، أكثر من 58 مليار درهم، فيما سترفع الاتفاقية الحالية حجم الاستثمار الإجمالي إلى أكثر من 68 مليار درهم على التراب الوطني.

تضمن اتصالات المغرب، باستمرار، تطوير شبكاتها للاتصالات، من أجل تلبية النمو المستمر لرواج الاتصال وكذلك لضرورة نشر تكنولوجيا جديدة لولوج الانترنيت دو الصبيب العالي جدا.

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