” شيشة ” ووضع مخل بالحياء بالمستشفى الإقليمي بخريبكة

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هبة بريس خريبكة
علم أن حارس أمن خاص بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، ضبط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ممرضة متدربة وصديقتها رفقة شابين في وضع مخل بالحياء يشربون النرجيلة ” الشيشة”.
وكشفت ذات المصادر أن حارس الأمن الذي كان يقوم بجولة بممر المستشفى تفاجأ برائحة الشيشة تنبعث من القسم، فطرق الباب، مما أربك الممرضة المتدربة التي لم تجد تبريرا لتواجد غرباء بالغرفة وفي وضع غير طبيعي.
وزادت ذات المصادر أن الأمن المداوم أوقف الأربعة في الحين، وسلمهم لعناصر الشرطة القضائية المداومة التي عملت على تحرير محضر رسمي في النازلة، و وضع الجميع تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى حين مثولهم أمام وكيل الملك.
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لسان الحال
في 00:05
والله هذه المظاهر المخلة بالحياء نعيشها في أحيائنا و في مصاعد العمارات السكنية حشيش شيشة خمر شبان و بنات كأنك في شوارع بائعات الهوى في إحدى الدول الغربية أو في الملاهي الليلية وسط الأسر والأطفال و لا من يغير هذا المنكر ولا حول ولا قوة الا بالله وا اسلاماه أنشري يا هبة بريس اذا كانت لديك نقطة بيضاء وسط سواد…..