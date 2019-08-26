” شيشة ” ووضع مخل بالحياء بالمستشفى الإقليمي بخريبكة

هبة بريس خريبكة

علم أن حارس أمن خاص بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، ضبط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ممرضة متدربة وصديقتها رفقة شابين في وضع مخل بالحياء يشربون النرجيلة ” الشيشة”.

وكشفت ذات المصادر أن حارس الأمن الذي كان يقوم بجولة بممر المستشفى تفاجأ برائحة الشيشة تنبعث من القسم، فطرق الباب، مما أربك الممرضة المتدربة التي لم تجد تبريرا لتواجد غرباء بالغرفة وفي وضع غير طبيعي.

وزادت ذات المصادر أن الأمن المداوم أوقف الأربعة في الحين، وسلمهم لعناصر الشرطة القضائية المداومة التي عملت على تحرير محضر رسمي في النازلة، و وضع الجميع تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى حين مثولهم أمام وكيل الملك.

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