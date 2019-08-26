سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية مهمة من فيلا بنشماس بالرباط

نُشر بتاريخ :  2019-08-26 - 18:10
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هبة بريس - الرباط

أفادت مصادر متطابقة ان فيلا عبد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة تعرضت لعملية سرقة في حي السويسي بالعاصمة الرباط.

وحسب مصادر متطابقة ، فإن مجهولين قاموا بالسطو على مجموعة من الممتلكات الثمينة التي كانت بفيلا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

واشارت أن فيلا ان عملية السرقة تمت أثناء عطلة أسرته وغيابها لأسابيع عن الفيلا الكائنة بأرقى أحياء مدينة الرباط.

 

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2 تعليقان

  1. مغربي و أفتخر

    في 18:51

    من اين لك هدا ؟

  2. كندا

    في 19:42

    ها سترو ريوسكم

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