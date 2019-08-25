توقيف راق مغربي كعروف رفقة فتاتين في حالة غير طبيعية

هبة بريس - الرباط

ذكرت مصادر محلية، أن عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة، أحالت يومه الأحد 25 غشت الجاري، ، شخصا يمتهن الرقية الشرعية، على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة.

و كشفت مصادر محلية أن الأمر، يتعلق براقي معروف بالمغرب نتيجة ظهوره في العشرات من الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن تقديم هذا الراقي، جاء بسبب ارتكابه لحادثة سير وهو في حالة غير طبيعية وبرفقته شابتين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية سيتم تقديم الموقوف أمام أنظار القضاء يوم غد الاثنين، من أجل النظر في التهم الموجهة إلى مُمارس الرقية الشرعية.

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