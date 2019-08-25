المغاربة يتصدرون لائحة المنخرطين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

هبة بريس -

يوجد حوالي 263 ألف مغربي مصرح ضمن لوائح الضمان الاجتماعي بإسبانيا في نهاية يوليو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية.

وبهذه الأرقام يحتل المغاربة المرتبة الأولى بين العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا ، قبل الصينيين (107،689) والإكوادوريين (75،097) والكولومبيين (76،829).

وفي المجموع ، بلغ عدد الأجانب المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي الإسباني 2،170،368 شخصًا في نهاية يوليو 2019 ، بزيادة 7.4٪ على أساس سنوي

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