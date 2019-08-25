بعد تنفيذهم سرقات بواسطتها.. امن طنجة يوقف لص “الدراجة الحمراء”

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

تمكنت مصالح امن الدائرة الامنية التاسعة لمنطقة بني مكادة التابعة لولاية امن طنجة صباح يوم الجمعة الماضي من توقيف لص من ذوي السوابق القضائية وحجز دراجة نارية وسيف من الحجم الكبير.

وتدخلت العناصر الامنية مباشرة بعد توصلها بمعلومات تفيد بوجود لصوص على متن دراجة نارية حمراء اللون من نوع sh يعرضون المواطنين للسرقة حيث تم تعقبهم و توقيف احدهم و يتعلق الامر بالمسمى ” أ. ه ” مواليد 1999 بمدينة سلا من ذوي السوابق القضائية ، و حجز سيف من الحجم الكبير ، فيما لاذ مرافقه بالفرار .

المعني الموقوف و هو من الوافدين على مدينة طنجة ، حررت في حقه هو و رفيقه عدد من الشكايات تتعلق بالسرقةً بالعنف و الخطف على متن دراجة نارية ينشطون بوسط المدينة و بالقرب من القنصلية الاسبانية درادب و بعدد من الاحياء بطنجة .

ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه باشراف من النيابة العامة المختصة و توقيف باقي شركاءه في عمليات السرقة .

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