اساتذة التعاقد يحتجون بالرباط قبل اسبوع من الدخول المدرسي

هبة بريس - الرباط

أعلن الأساتذة “المتعاقدون” في بلاغ لتنسيقيتهم الوطنية ان أطر الأكاديميات الجهوية، يعتزمون خوض شكل احتجاجي قبل اسبوع من الدخول المدرسي .

وأصدرت تنسيقية “المتعاقدين” بلاغا أعلنت فيه عزمها خوض مسيرة احتجاجية جديدة، مركزية، في العاصمة الرباط، يوم الأحد المقبل فاتح شتنبر، قبل أيام قليلة من الدخول المدرسي الرسمي، غير أنها لم تعلن بعد عن تفاصيل هذه العودة الجديدة للشارع.

هدد الأساتذة المتعاقدون بالعودة إلى الإحتجاج، وتأزيم الأوضاع في الأيام القادمة، ردا على ما أسمه “تمادي” وزارة امزازي “في نهج سياسة الأذن الصماء، وخرق كافة مخرجات حوار 13 أبريل “.

ونبه المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عبر بلاغ له، إلى أن استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في تجاهل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدم محاورة مختلف الأطراف من أجل حل الملف في سبيل تمكين كافة المتعلمين من حقهم في التمدرس وضمان السير العادي للدراسة، من شأنه أن “يزيد الأوضاع تأزما في الأيام القادمة”.

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