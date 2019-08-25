شفشاون.. بائع متجول يعتدي على قائد “معين حديثا” بواسطة آلة حادة

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

تعرض قائد الملحقة الأولى بمدينة شفشاون لإعتداء شنيع، من طرف أحد الباعة الجائلين، بعدما كان يقود حملة لتحرير الملك العمومي بساحة “أوطا حمام”.

مصادر من عين المكان افادت ان القائد اصيب على مستوى الوجه بواسطة آلة حادة حيث نقل على وجه السرعة الى المستشفى الاقليمي بشفشاون لتلقي الاسعافات الضرورية.

القائد المعين حديثا بمدينة شفشاون كان يقود عملية تحرير للملك العمومي من الباعة المتجولين حيث طلب القائد من المعتدي اخلاء المكان ليقابله بالرفض والاعتداء عليه بواسطة اداة حادة على مستوى الوجه متسببا له في اصابة بليغة.

وخلق الحادث حالة استنفار قصوى بين سلطات المدينة حيث افادت مصادرنا ان القائد قد يتم نقله لاحدى مستشفيات العاصمة الرباط نظرا لخطورة اصابته كما اردفت المصادر ذاتها ان عامل اقليم شفشاون تدخل شخصيا لمعرفة والاحاطة بظروف الاعتداء وملابساته.

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