طريف .. اعتقال قط يُهرب هواتف محمولة لسجناء

هبة بريس - وكالات

أجرى حراس سجون في كوستاريكا عمليات بحث استمرت ساعات للإمساك بهرّ كان يحاول إدخال هواتف محمولة إلى السجن الأكبر في البلاد، على ما أفادت به السلطات المحلية.

وقد أُمسك بالحيوان بعد عمليات بحث استمرت خمس ساعات بسبب فراره داخل مجاري الصرف الصحي، وذلك بعدما رصده حارس في سجن لا ريفورما في سان رافايل دي ألاخويلا قرب العاصمة سان خوسيه.

وقال رئيس هيئة أمن السجون، ”بابلو برتوتزي“ للصحفيين: ”لقد واجهنا صعوبة كبيرة لأن الهرّ تسلل إلى شبكة الصرف الصحي“.

ولدى خروج الحيوان وإمساك عناصر السجن به، تبين أنه كان يحمل على ظهره كيسًا يحوي هاتفين نقالين وشاحنًا وشرائح هاتفية.

وحصل ذلك في وقت تبدي سلطات كوستاريكا قلقًا إزاء انتشار الهواتف المحمولة في السجون، والتي تُستخدم في أحيان كثيرة لإجراء عمليات احتيال هاتفية.

وتستخدم مجموعات إجرامية باستمرار الحيوانات لنقل أغراض أو قطع مختلفة للمساجين.

وفي 2015، جرى الإمساك بطير حمام رُبطت كمية من المخدرات بقائمتيه لدى وصوله إلى سجن لا ريفورما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0