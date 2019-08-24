الشيشان تفتتح “أضخم وأجمل مسجد” في أوروبا

هبة بريس - وكالات

افتتحت السلطات في جمهورية الشيشان الروسية، الجمعة، ما قالت إنه أكبر مسجد في أوروبا، وذلك في حفل كبير حضره مسؤولون محليون وأجانب.

ويتسع المسجد الذي أطلق عليه اسم النبي محمد، والذي زين بالرخام، لأكثر من 30 ألف مصل، ووصفته السلطات الشيشانية بأنه “أضخم وأجمل” مسجد في أوروبا.

وقال رمضان قديروف، رئيس الشيشان، وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن المسجد الذي أقيم في بلدة شالي التي يقطنها 54 ألف نسمة وتقع على مشارف العاصمة جروزني، إنه “فريد في تصميمه وأخاذ في حجمه وجماله”.

افتتحت السلطات في جمهورية الشيشان الروسية، الجمعة، ما قالت إنه أكبر مسجد في أوروبا، وذلك في حفل كبير حضره مسؤولون محليون وأجانب.

ويتسع المسجد الذي أطلق عليه اسم النبي محمد، والذي زين بالرخام، لأكثر من 30 ألف مصل، ووصفته السلطات الشيشانية بأنه “أضخم وأجمل” مسجد في أوروبا.

وقال رمضان قديروف، رئيس الشيشان، وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن المسجد الذي أقيم في بلدة شالي التي يقطنها 54 ألف نسمة وتقع على مشارف العاصمة جروزني، إنه “فريد في تصميمه وأخاذ في حجمه وجماله”.

وزرعت السلطات حدائق المسجد بالزهور وتناثرت فيها نوافير. وقالت السلطات إن الحدائق يمكن أن تتسع لـ70 ألف مصل آخرين.

وعمل قديروف الذي عينه بوتن لحكم الشيشان ذي الأغلبية المسلمة، على بناء عدد كبير من المساجد.

وفي 2008 أزاح الستار عن مسجد قلب الشيشان الذي يتسع لـ10 آلاف مصل في جروزني، التي خربتها حربان بين موسكو وانفصاليين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق في 1991.

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