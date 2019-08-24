حريق مهول يلتهم أشجار النخيل بإحدى واحات تفراوت

دريس بن براهيم - هبة بريس

شب حريق مهول أمس الجمعة بنخيل واحة ايت منصور الواقعة بجماعة أفلا اغير بدائرة تافراوت بإقليم تزنيت ،حيث أتت ألسنة اللهب على العشرات من أشجار النخيل.

و فور اندلاع النيران هرعت الساكنة الى إخلاء المنازل القريبة من الحريق خوفا من انتقالها إليها ، قبل أن تحضر عناصر الوقاية المدنية لمحاصرة الحريق حيث استمرت العملية عدة ساعات مكنت من تطويقه .

و حسب مصاد هبة بريس فإن الدرك الملكي قد فتح تحقيقا في الحادث،لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة بواحة ايت منصور و أضرار ببعض المنازل القريبة من المنطقة.

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