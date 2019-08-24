حكيمي يقود دورتموند لقلب الطاولة على كولن

هبة سبور – شفيق عنوري

قاد الدولي المغربي أشرف حكيمي، فريقه بروسيا دورتموند الألماني، لقلب الطاولة على مضيفه كولن، لحساب الجولة الثانية من “البوندسليغا”.

وكان أصحاب الأرض السباقين للتسجيل في الدقيقة الـ29، عن طريق دومينيك دريكسلر، قبل أن يتمكن دورتموند من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ70، عن طريق جادون سانشو، ليعود “أسود الفيستيفال” ويقلبوا الطاولة عبر لاعبهم المغربي حكيمي، قبل أن يختتم باكو ألكاسير النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المضاف.

ودخل حكيمي بديلا لنيكو سكولز في الدقيقة الـ62، ليعطي انتعاشة كبيرة للخط الأمامي لبروسيا دورتموند، عبر مساندته متواصلة للمهاجمين.

يشار إلى أن حكيمي يقضي فترة إعارة في بروسيا دورتموند، منذ صيف 2018، قادما من ريال مدريد.

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