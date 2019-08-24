والد الزفزافي يؤكد: ابني تخلى عن الجنسية المغربية

هبة بريس

قال أحمد الزفزافي، والد قائد ناصر الزفزافي، إن ابنه ناصر وخمسة آخرين من نشطاء الحراك المساجين أعلنوا تخليهم عن جنسية البلاد.

وتلا الوالد، في بث مباشر مساء أمس الجمعة عبر صفحته على ”فيسبوك“، بيانًا قال إنه ”موقع من طرف ابنه وخمسة معتقلين آخرين“، دون أن يوضح كيف وصلته الرسالة.

وقال السجناء الستة في البيان: ”عازمون على التخلي عن جنسية الدولة المغربية بدءًا من تاريخ قراءة البيان“.

وأضاف: ”نحمل الدولة مسؤولية وضعنا الصحي، ابتداء من هذه الخطوة“.

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