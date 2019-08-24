والد الزفزافي يؤكد: ابني تخلى عن الجنسية المغربية

التحكم في النص :
هبة بريس
قال أحمد الزفزافي، والد قائد ناصر الزفزافي، إن ابنه ناصر وخمسة آخرين من نشطاء الحراك المساجين أعلنوا تخليهم عن جنسية البلاد.
وتلا الوالد، في بث مباشر مساء أمس الجمعة عبر صفحته على ”فيسبوك“، بيانًا قال إنه ”موقع من طرف ابنه وخمسة معتقلين آخرين“، دون أن يوضح كيف وصلته الرسالة.
وقال السجناء الستة في البيان: ”عازمون على التخلي عن جنسية الدولة المغربية بدءًا من تاريخ قراءة البيان“.
وأضاف: ”نحمل الدولة مسؤولية وضعنا الصحي، ابتداء من هذه الخطوة“.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
سمير
في 10:53
مشاكيييييل ههههه مشا فيها المغرب 😂😂
احمد
في 11:03
الما والشطابة حتى لقاع البحر، آش قدمو لهد الوطن
ادريس
في 11:09
عفاكم بقاو مغاربة راحنا غادي نموتو بجوع الله ينعل لميحشم اما تخلوينا نديرو لي بغينا نخرقو لبلاد ولا منبقاوش مغاربة نبشركم راه وخا تيغي تخلى على الجنسية هي متخلاش عيك
العمراني
في 11:19
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بيانات تنشر وقرارات تعلن وكان اصحابها منظرون وعلماء. من يتنكر لوطنه وجنسيته مستعد لكل الجرائم.