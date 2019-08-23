وزان.. طفلة تتعرض للاغتصاب من طرف زوج خالتها

هبة بريس _ مكتب طنجة

اوضح المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في بلاغ له انه توصل بشكاية من مواطن ينحدر من دوار أغبالو جماعة تروال التابعة ترابيا لإقليم وزان، تتعلق بعملية اغتصاب تعرضت لها ابنته البالغة من العمر 5 سنوات من طرف زوج خالتها.

وبحسب بلاغ للعصبة فالمعني بالامر يبلغ من العمر حوالي 45 سنة متزوج وأب لطفلين وينحدر من دوار عيفوط قرية با محمد إقليم تاونات.

واضاف بلاغ العصبة انها توصلت بنص شكاية تجرد تفاصيل الواقعة حينما استفرد مرتكب هذه الجريمة البشعة الذي هو زوج خالة الضحية، بالضحية خلال زيارة عائلية في عيد الأضحى لجدتها فقام باغتصابها.

وأضافت ذات المصادر، أن والدة الضحية هي من اكتشفت ما تعرضت لها ابنتها، فأخبرت والدها الذي تقدم بشكاية لمصالح الدرك الملكي.

واعتبر المكتب الحقوقي حادث الاغتصاب في حق هذه الطفلة جريمة بشعة في حق الطفولة والإنسانية ،كما طالب بتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب من أجل حماية هذه الفئة من مخالب الذئاب البشرية، مع البحث عن عقوبات بديلة أشد قسوة في حق هؤلاء المجرمين منها الإخصاء الجراحي للمغتصبين، وذلك للحد من هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع .

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