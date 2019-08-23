الزفزافي و5 معتقلين يطلبون سحب الجنسية المغربية

اكدت مصادر متطابقة أن مجموعة من معتقلي حراك الريف، يتقدمهم ناصر الزفزافي، قد وجهوا مراسلة خاصة إلى وزارة العدل والحريات، بسحب الجنسية المغربية.

واضافت المصادر ذاتها، أن طلب اسقاط الجنسية وقعه كل من المعتقلين ناصر الزفزافي و نبيل أحمجيق و زكرياء أدهشور و سمير إغيد و محمد حاكي.

و سبق للمعتقل نبيل أحمجيق أحد الوجوه البارزة في حراك الريف، والمدان بـ20 سنة سجنا، قد لوح بالإعلان عن مواقف ردكالية من داخل السجون، بعد أن الهدنة التي دخلوا فيها سابقا.

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