الزفزافي و5 معتقلين يطلبون سحب الجنسية المغربية

نُشر بتاريخ :  2019-08-23 - 22:43
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اكدت مصادر متطابقة أن مجموعة من معتقلي حراك الريف، يتقدمهم ناصر الزفزافي، قد وجهوا مراسلة خاصة إلى وزارة العدل والحريات، بسحب الجنسية المغربية.

واضافت المصادر ذاتها، أن طلب اسقاط الجنسية وقعه كل من المعتقلين ناصر الزفزافي و نبيل أحمجيق و زكرياء أدهشور و سمير إغيد و محمد حاكي.

و سبق للمعتقل نبيل أحمجيق أحد الوجوه البارزة في حراك الريف، والمدان بـ20 سنة سجنا، قد لوح بالإعلان عن مواقف ردكالية من داخل السجون، بعد أن الهدنة التي دخلوا فيها سابقا.

 

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3 تعليقات

  1. مهاجر

    في 23:14

    نعم يحب اسقاط الجنسية لي وحوش المفترسة و الخونة ليست لهم اية علاقة بالمغاربة الاحرار المخلصين الزفزفي و اصحابو مجرد مزبلة

  2. abd

    في 23:17

    est ce que on a compris que leur objectif est de semer le désordre,ils ont des promesses de leurs commanditaires de l’étranger. aucune grâce n’est à envisager .

  3. غير معروف

    في 23:47

    هذا الشخص مريض وانتهى الكلام ؟

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