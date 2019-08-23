بعد خطاب الملك.. امزازي يجتمع بمسؤولي التكوين المهني

هبة بريس _ الرباط

اكدت مصادر مكلعة ان سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيجتمع بمسؤولي قطاع التكوين المهني وعلى راسهم كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس بداية الاسبوع المقبل.

وربطت المصادر بكون الاجتماع ياتي في اطار التحضير والاستعداد لاعطاء الانطلاقة للموسم الدراسي المقبل وايضا في سياق الاهتمام الذي اولاه الملك محمد السادس لقطاع التكوين المهني في خطابه الاخير بمناسبة ذكرى 20 غشت.

وكان أمزازي قد اعتبر غداة الخطاب الذي وجهه الملك الثلاثاء الماضي إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، أن التكوين المهني، الذي يسعى لأن يكون ” عاملا أساسيا لإغناء رأسمالنا البشري”، عليه أن يشكل كذلك رافعة ذات أولية وغالبة من أجل إدماج الشباب في الحياة النشيطة، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن هذا القطاع يعتبر من بين الطرق الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تقليص الفوارق المجالية، والتي أشار إليها الخطاب الملكي الأخير، لاسيما بالتركيز على العالم القروي.

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