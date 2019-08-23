الأخضر يسقط ممرضة بمستشفى الجديدة متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 200 درهم

أحمد مصباح – الجديدة

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن الرقم الأخضر أسقط، مساء اليوم الجمعة، بممرضة تعمل بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، متلبسة بتلقي رشوة، مقابل تسدية خدمات صحية.

هذا، وقد قام شاب بالتبليغ عن طريق الرقم الأخضر الذي وضعه الوكيل العام، رئيس النيابة العامة بالرباط، رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن حالات الضغوطات التي تمارس عليهم من قبل بعض الإدارات والعاملين لدى مصالحها، بغية حملهم على تقديم الرشوة والارتشاء، (قام بالتبليغ) عن ممرضة بقسم المستعجلات بمستشفى الجديدة، بعد أن طلبت منه مدها برشوة بقيمة 200 درهم، سيما أن والده يخضع، منذ أسبوع، للعناية الطبية داخل أحد أقسام المستشفى.

هذا، وانتقلت لتوها الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تحت إشراف أحد نواب الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، إلى المستشفى. وقد مكن كمين وضعها المتدخلون من الشرطة والقضاء الواقف، بحضور السلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية السابعة، الذي كان يشرف على تتبع الوضع الصحي لسيدة من مراكش، ترقد، منذ أيام، في المستشفى، بعد أن سقطت عليها شجرة في حديقة محمد الخامس بعاصمة دكالة، (قد مكن) من ضبط الممرضة متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 200 درهم، ومن ثمة إيقافها، واقتيادها إلى المصلحة الأمنية لإخضاعها للبحث القضائي في إطار مسطرة جنحية تلبسية.