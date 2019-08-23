وفاة الفتاة التي انتحرت بمركز حماية الطفولة باكادير

أحمد وزروتي _ هبة بريس

توفيت بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، صباح اليوم الطفلة التي رمت بنفسها من الطابق الرابع من مركز حماية الطفولة إناث بأكادير أول أمس الأربعاء 21 غشت.

وأفادت مصادر هبة بريس أن الطفلة كانت تعاني مشاكل عائلية وتمر من فترة مراهقة صعبة، جعلتها ترمي بنفسها من أعلى بناية مركز حماية الطفولة إناث.

هذا وقد حلت لجنة مشتركة للتحقيق في وفاة الفتاة، ومن المتوقع أن تخرج بقرارات صارمة في حق كل من قصر فيما يتعلق بالمتابعة والمصاحبة النفسية والاجتماعية.

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