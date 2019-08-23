ولاية الأمن بفاس تحقق حلم الطفل الياس في أن يصبح شرطيا

خالد لعروسي - هبة بريس

في خطوة إنسانية طيبة حققت المديرية العامة للأمن الوطني مساء يومه الخميس22 غشت 2019، حلم الطفل الياس ، في أن يصبح شرطيا، حيث خصصت له استقبالا حافلا بمقر ولاية الأمن في فاس.

وتظهر مجموعة من الصور للطفل نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمتطي إحدى السيارات التابعة للأمن الوطني و أخرى و هو يؤدي التحية العسكرية، فيما قدم له مسؤول أمني شروحات تتعلق بمكونات الزي الرسمي لرجال الأمن ورتبهم.

و تندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار التفاعل مع نبض المجتمع ترسيخا لقيم الانفتاح والتزامات الشرطة المواطنة. فيما عرفت كذلك هذه المبادرة الإنسانية استحسانا كبيرا من طرف رواد التواصل الاجتماعي معبرين في تعليقاتهم عن فرحتهم و شكرهم للمسؤولين و كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل الإنساني

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