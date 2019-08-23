بالصور: حريق يأتي بالكامل على حافلة للنقل العمومي ”ألزا” بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس أن النيران التهمت مجددا حافلة اخرى للنقل الحضري تابعة لشركة ألزا الاسبانية بعاصمة النخيل ليلة امس الخميس 22غشت2019 .

وقد شوهدت الحافلة تحترق عن آخرها بمحطة الداوديات بشارع علال الفاسي بالقرب من مقر اتصالات المغرب بعدما تمكن عشرات الركاب الذين كانوا بداخلها من مغادرتها والنجاة من موت محقق .

ويعيد هذا الحادث الخطير للواجهة مسألة الحالة المهترئة لاسطول من الحافلات لهذه الشركة الذي يعمل منذ سنة 1999 ولا يزال يجول بشوارع العاصمة السياحية للمملكة ويهدد أرواح المواطنين وصورة السياحة الوطنية لاسيما أن شركة الزا الاسبانية تعمل حاليا بمدينة مراكش بصفة غير قانونية بعد انتهاء عقد التدبير المفوض منذ شهور ، في حين أن الشركة الاسبانية لازالت تعمل بطريقة عادية أمام أنظار جميع المسؤولين . فمن أين تستمد كل هذا النفوذ لكي تهدد حالاتها أرواح المواطنين المغاربة ؟

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