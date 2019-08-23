الفيزازي: الفشل هو السمة البارزة لجل الأحزاب السياسية

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هبة بريس
اعتبر الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، الساحة السياسية الوطنية تفتقر لاحزاب ناجحه.
وقال الفيزازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”لا حول ولا قوة الا بالله .. يؤسفني بالغ الأسف أن أقول ؛ ان الفشل هو السمة البارزة لجل الأحزاب السياسية ان لم أقل كلها.”
ولا أستثني، يقول الفيزازب، “سوى المشاريع الملكية الكبرى الناجحة بقيادة جلالة الملك حفظه الله , و المؤسسة الأمنية المتألقة و المتفوقة بقيادة الرجل المناسب في المكان المناسب السيد عبد اللطيف الحموشي.”
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المجموع 5 آراء
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سعيد المغربي
في 16:29
والله صدقت. الفشل والفساد الأخلاقي و الثقافة المنعدمة والسرقة بشتى أنواعها والتحايل على القانون والزندقة والإنتهازية وخدمة المصالح الشخصية هي السمات الخبيثة لهذه الأحزاب المذمومة.
مُتفيقِه
في 16:47
هههه واو سبحان مبدل الأحوال ، ولكن الفقيه راه البوليس ما شي هو اللي كايدير مشاريع تنموية ، البوليس مسؤول على الأمن اللي كنتي انت كاتهدد في يوم من الأيام .