الفيزازي: الفشل هو السمة البارزة لجل الأحزاب السياسية

نُشر بتاريخ :  2019-08-23 - 14:35
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هبة بريس

اعتبر الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، الساحة السياسية الوطنية تفتقر لاحزاب ناجحه.

وقال الفيزازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”لا حول ولا قوة الا بالله .. يؤسفني بالغ الأسف أن أقول ؛ ان الفشل هو السمة البارزة لجل الأحزاب السياسية ان لم أقل كلها.”

ولا أستثني، يقول الفيزازب، “سوى المشاريع الملكية الكبرى الناجحة بقيادة جلالة الملك حفظه الله , و المؤسسة الأمنية المتألقة و المتفوقة بقيادة الرجل المناسب في المكان المناسب السيد عبد اللطيف الحموشي.”

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2 تعليقان

  1. سعيد المغربي

    في 16:29

    والله صدقت. الفشل والفساد الأخلاقي و الثقافة المنعدمة والسرقة بشتى أنواعها والتحايل على القانون والزندقة والإنتهازية وخدمة المصالح الشخصية هي السمات الخبيثة لهذه الأحزاب المذمومة.

  2. مُتفيقِه

    في 16:47

    هههه واو سبحان مبدل الأحوال ، ولكن الفقيه راه البوليس ما شي هو اللي كايدير مشاريع تنموية ، البوليس مسؤول على الأمن اللي كنتي انت كاتهدد في يوم من الأيام .

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