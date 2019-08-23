الفيزازي: الفشل هو السمة البارزة لجل الأحزاب السياسية

هبة بريس

اعتبر الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، الساحة السياسية الوطنية تفتقر لاحزاب ناجحه.

وقال الفيزازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”لا حول ولا قوة الا بالله .. يؤسفني بالغ الأسف أن أقول ؛ ان الفشل هو السمة البارزة لجل الأحزاب السياسية ان لم أقل كلها.”

ولا أستثني، يقول الفيزازب، “سوى المشاريع الملكية الكبرى الناجحة بقيادة جلالة الملك حفظه الله , و المؤسسة الأمنية المتألقة و المتفوقة بقيادة الرجل المناسب في المكان المناسب السيد عبد اللطيف الحموشي.”

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 2 3