سطات..الدرك يفك لغز حادثة سير مميتة مع الفرار

نُشر بتاريخ :  2019-08-22 - 20:23
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محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس عن معلومات مفادها أن عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد بسرية سطات، وبتنسيق مع مصالح الأمن الولائي بسطات، تمكنت اليوم الخميس من حجز سيارة داخل المدار الحضري يشتبه فيها بموضوع بحث جنائي حول حادثة سير مع الفرار أسفرت عن مصرع شاب تم العثور على جثته بتراب جماعة الحوازة قيادة اولاد سعيد دائرة سطات على مستوى دوار أولاد بلحسن في وقت سابق.

حادثة السير التي وصفت بالغامضة ومن خلال البحث والتحقيقات التي لازالت عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد تباشرها لفك ظروف وملابسات الواقعة، يرجح أن يكون الضحية لقي مصرعه حينها، بعد العثور على اجزاء من الواقية الامامية للسيارة بالقرب من جثته.

وأضافت ذات المصادر، أن الابحاث لازالت جارية للوصول الى هوية المشتبه فيه الرئيسي من اجل القاء القبض عليه وعرضه على انظار العدالة للتحقيق معه حول المنسوب اليه.

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تعليق واحد

  1. غير معروف

    في 22:09

    شكرا على المعلوم

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