سكان الدوار الذي اشتغلت فيه البلجيكيات، ينفدون مسيرة احتجاجية داخل دوارهم

أحمد وزروتي_ هبة بريس

مازالت تداعيات السراويل القصيرة للبلجيكيات بإقليم تارودانت ترخي بظلالها على المجتمع المغربي، بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.

ففي تطور آخر، قامت ساكنة أضار نوامان، بإقليم تارودانت بمسيرة في نفس الدوار الذي اشتغلت فيه البلجيكيات وقمن بتبليط إحدى الطرق المؤدية إلى الدوار، حيث خرج الأهالي وسكان الدوار رافعين لافتات تنديدية بماصدر من أحد البرلمانيين، وأحد الأفراد الذي طالب بقطع رؤوسهن.



وانطلقت المسيرة من المكان الذي اشتغلت فيه للمتطوعات البلجيكيات، وجابت كل أزقة الدوار تعبيرا عن رفضهم للتطرف الديني، وتدعو إلى نشر قيم التسامح التي تتسم بها القرى المغربية وساكنتها منذ الأزل.

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