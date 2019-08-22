إنزكان : إرتكاب جريمة قتل بسبب 10 دراهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شاب عشريني مصرعه بمدينة أيت ملول انزكان، اليوم الخميس 22 غشت، فيما لازال شقيقه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعدما هاجمهما شخص أربعيني بسكين.

و الغريب في الجريمة ، بحسب مصادرنا ، أن الجاني كان له دين عند الضحية تقدر ب 10 دراهم ، فالتقى به وطلب منه استردادها، فرفض الاخير لعدم وجودها بحوزته، وتشابكا الجاني مع الشقيقين، فوجه طعنة قاتلة لعنق الضحية، واصاب شقيقه بجروح خطيرة.

هذا ورغم فرار الجاني من مكان الجريمة، غير أن سرعة العناصر الامنية عجلت بتوقيف الجاني، وفتح تحقيق في ملابسات الجربمة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0