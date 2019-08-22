سطات..مهرجان بالعالم القروي يجسد الخطاب الملكي “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

في مبادرة اعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ منطقة الحوازة دائرة سطات، استطاع مهرجان موسم أولاد معمر في نسخته الأولى (استطاع) أن يستقطب المئات من الزوار في تطور لافت خلاله يوم افتتاحه الذي يتزامن واحتفالات ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث راهن منظموه على إخراج المنطقة من دائرة الصمت إلى واجهة الأحداث من خلال التعريف بهذا الموروث الثقافي، لاسيما أن مكان تنظيم هذا المهرجان يوجد في موقع استراتيجي.

“عزيز وهبي” مدير المهرجان، أكد على أن مجهودات جبارة بذلت لإخراج هذا المولود إلى حيز الوجود على الرغم من بعض المشاكل التي اعترضته، لكن عزم المنظمين يضيف المتحدث كان قويا بهدف التعريف بالمنطقة وبما تزخر به من ثروات طبيعية وثروة حيوانية وتربة خصبة تتطلب وضع خطة عمل محكمة من قبل الساهرين على تدبير شؤون المنطقة من أجل الرقي بجودة الخدمات وتسهيل الولوجيات إلى مختلف المرافق العمومية وفك العزلة عن العالم القروي تماشيا وخطاب عاهل البلاد في ذكرى ثورة الملك والشعب لإعادة الاعتبار لساكنة المنطقة وتمكينهم من العيش الكريم.

وأضاف عزيز وهبي، أن مهرجان أولاد معمر في نسخته الأولى والذي ينظم هذه السنة من 19 إلى 25 غشت الجاري، تحت شعار ” الموروث الثقافي لأولاد امعمر-أولاد سعيد في خدمة الاقتصاد المحلي”، من قبل جمعية الرحمان والمجلس الجماعي للحوازة، بشراكة مع النسيج الجمعوي المحلي، وبتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمجلس الإقليمي لسطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي لسطات، يُعد نقطة انطلاق مهمة وخطوة في الطريق الصحيح للتعريف بالمنطقة وساكنتها والبحث عن سبل جديدة لتطوير الخدمات الأساسية بها عبر ابرام اتفاقيات شراكة مع النسيج الجمعوي المحلي والوطني والدولي، واستثمار الطاقات الشبابية المحلية وتكريس مفهوم المقاربة التشاركية، وهي دعوة اعتبرها (عزيز وهبي)، رسالة واضحة لكافة الجهات المعنية للعمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي الأخير وبلورة إلى حقائق لفك العزلة عن العالم القروي وخلق فرص شغل لكافة مكوناته.

وأكد المتحدث على أهمية تنظيم هذا الحدث الذي يندرج في إطار انفتاح المنطقة على محيطها الخارجي، وكذا التعريف بفن التبوريدة من خلال المشاركة الوازنة للعديد من مجموعات الخيالة من مختلف المناطق والتي بلغ عددها في اليوم الأول إلى مايقارب 30 سربة، و300 فارس وفارسة، متوقعا أن يستقطب هذا المهرجان المئات من العائلات من مختلف المناطق للاستمتاع باللوحات الفنية من فن التبوريدة.

هذا وقد قدم المتحدث شكره الجزيل للسلطات الاقليمية، وللسلطات المحلية بقيادة اولاد سعيد، وقائد مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد على تفاعله الايجابي مع فكرة التنظيم ، وكذا انخراط مكونات المجلس الجماعي…تفاصيل أخرى ضمن التغطية التالية:

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