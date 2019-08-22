دنيا باطما وحاتم عمور يتالقان بالرباط في احتفالية عيد الشباب المجيد

صديق بدر – ربيع بلهواري

برز الفنانان دنيا باطما وحاتم عمور في احتفالية عيد الشباب المجيد التي نظمت بولاية الرباط اكدال ليلة الاربعاء وذلك وسط حضور جماهيري غفير تفاعل مع وصلات ابداعية ذات شدرات وطنية وانغام حالمة تماهت مع الروح الاحتفالية لهذا المحفل الوطني المجيد.

هذا الحفل عرف كذلك مشاركة الجوق السمفوني الملكي الدي تميز في مقاربة اللون الموسيقي الغربي الجاز” ووصله باناقة عتيقة لوجدان الجمهور الدي استمزج هذه العروض الفنية خصوصا عندما اتثتها بعض الوصلات الفرجوية للشهب الاصطناعية.

يذكر ان الفنانان دنيا باطما وحاتم عمور قدما في هذه السهرة اطباقا غناءية دات روافد وطنية تتغنى بالصحراء والوطن الى جانب بعض اغانيهم العاطفية المعروفة وهو ما يحسب لثقافتهم الفنية التي تنضج بجلاء عند استشراف كل وضعية سوسيو ثقافية تتطلب التناغم مع ابعادها وملامسة المزاج الجمعي للجمهور المغربي بمختلف تلاوينه.

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