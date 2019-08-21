إسبانيا تُقرر إغلاق معبر باب سبتة في وجه أصحاب التهريب المعيشي

هبة بريس _ مكتب طنجة

كشفت صحيفة سيوتا أكتواليداد بمدينة سبتة المحتلة ان السلطات الإسبانية قررت تعليق أنشطة التهريب بالمعبر الحدودي (الوهمي) تراخال.

و أكدت الصحيفة السبتية أن سبب التعليق يعود إلى تقدم أشغال إعادة تهيئة المعبر الحدودي من الجانب الإسباني، حيث وجدت السلطات المحلية نفسها مجبرة على توقيف أنشطة ممتهني التهريب لدواع مرتبطة بسلامتهم وسلامة رجال الأمن العاملين هناك.

هذا ومن المتوقع أن يستمر هذا المنع إلى غاية متم دجنبر المقبل، وهو الأمر الذي لا تعارضه السلطات المغربية أيضا.

وأكد المصدر ، على أن تعليق جميع عمليات نقل البضائع من سبتة فس اتجاه المغرب سيستمر إلى غاية متم شهر شتنبر القادم، وهو الأمر الذي لا تعارضه السلطات المغربية أيضا.

للإشارة فإن ممتهني هذا النوع من التهريب وجدوا أنفسهم في عطلة إجبارية منذ 25 من يوليوز الماضي بقرار من المغرب وإسبانيا، حيث كانوا سيستأنفون أنشطتهم في الثاني من شتنبر المقبل

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