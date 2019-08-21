شاب يقضي نحبه غرقا في منطقة غير محروسة بشاطئ الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

بعد حوالي ساعتين عن غرقه، عصر أمس الثلاثاء، في شاطئ الجديدة، وتقريبا في حدود الساعة السادسة مساءا، طفا شاب في مقتبل العمر على سطح مياه المحيط الأطلسي، بعد أن تقاذفته الأمواج بقوة، قبل أن يتم إعلانه متوفى بمجرد إحالته على قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن شابا يبلغ من العمر 22 سنة، يتحدر من سيدي بنور، كان يسبح بمعية رفاقه، عصر أمس الثلاثاء، في شاطئ الجديدة، وتحديدا في منطقة غير محروسة، مشار إليها في لوحة إشهارية متثبتة عند مدخل الشاطئ. وفجأة اختفى الشاب عن الأنظار، بعد أن جرفه تيار بحري قوي؛ في حين قاوم من كانوا معه التيار الجارف، وتمكنوا من النجاة والخروج إلى بر الأمان.

وما أن تناهى الخبر إلى علم عناصر الوقاية المدنية، المرابضين في عين المكان، حتى سارعوا بالبحث عن الشاب المفقود في المنطقة غير المحروسة، والتي تمنع فيها السباحة، إلى أن عثروا عليه، بمجرد أن طفا على سطح البحر. وهي العملية التي تمت بالمناسبة تحت إشراف القائد المساعد لقائد ثكنة الوقاية المدنية بالجديدة، والذي تابع أطوارها أولا بأول، من خلال تدخله عبر جهاز المواصلات.

هذا، وبالسرعة والنجاعة المتوخيتين، قام عناصر الوقاية المدنية بحمل الغريق وإخراجه إلى الشاطئ الرملي، حيث مدوه بالإسعافات الأولية، سيما أن الروح كانت لاتزال تدب في جسده، الذي ظل محتفظا بحرارته. كما انتدب المتدخلون سيارة إسعاف، أقلت الغريق على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، إلا أنه فارق الحياة فور إدخاله إلى قسم المستعجلات، حيث كان الطبيب المداوم يتأهب لإخضاعه للعلاجات والعناية الطبية المركزة.

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