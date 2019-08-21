أيرلندا.. الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها أمام المارة

هبة بريس - وكالات
أطلقت الشرطة الإيرلندية تحقيقًا في حادث مروع تضمن الاعتداء على شابة مسلمة وتمزيق حجابها وضربها.
وتظهر صور كيف هاجمت عصابة من النساء والرجال فتاة مسلمة (14 عامًا)، في مدينة ”دوندروم“ الإيرلندية.
ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأت العصابة هجومها على الفتاة برمي البيض على وجهها، قبل محاصرتها وركلها حتى سقطت على الأرض.
وضربت الفتاة بلا رحمة، بينما يقول أحد المارة في خلفية مقطع فيديو مصور، إنها طفلة لا تؤذونها.
وحث الضابط المحلي، جيم أوليري، أي شخص لديه معلومات عن الحادث الاتصال بالشرطة، وأدان الهجوم.
وقال: ”إنه أمر مروع، مهما كانت وجهات نظرك حول أي مشكلة، هذا لا يزال اعتداء على قاصر كانت تسير في سلام، وأحث أي شخص لديه معلومات على تقديمها، فنحن بحاجة إلى احتواء هذا الأمر قبل أن يتفاقم“.
الدكالي
في 12:54
اين الديمقراطية الغربية؟الديمقراطية الصحيحة في الاسلام
caato
في 13:31
نحن لا حق لنا فى اوطاننا وما بالك فى الدولية الأوروبية الموافقة.ولنعلم ان حكامنا تواصل مع الغرب لمحاربة الإسلام.
ليس مهما
في 15:40
ويدعون الدفاع عن حقوق الحيوان، وحقوق الانسان، حقوق المراة…لكن الواقع شيء اخر لعنة الله على كل منافق، وحسبنا الله ونعم الوكيل
قربوش
في 16:36
عكذا هما، قد بدأو فقط عن التكشير عن انيابهم، الم تسمعوا قول الله عز وجل : ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، القادم ادهى وامر
Yahya
في 16:43
باسم الله , واين اللذين أقاموا الدنيا وهاجموا الأستاذ والبرلماني في شأن الكاسيات العاريات البلجيكيات. ولا حتى تعليق .