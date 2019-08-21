أيرلندا.. الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها أمام المارة

هبة بريس - وكالات

أطلقت الشرطة الإيرلندية تحقيقًا في حادث مروع تضمن الاعتداء على شابة مسلمة وتمزيق حجابها وضربها.

وتظهر صور كيف هاجمت عصابة من النساء والرجال فتاة مسلمة (14 عامًا)، في مدينة ”دوندروم“ الإيرلندية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأت العصابة هجومها على الفتاة برمي البيض على وجهها، قبل محاصرتها وركلها حتى سقطت على الأرض.

وضربت الفتاة بلا رحمة، بينما يقول أحد المارة في خلفية مقطع فيديو مصور، إنها طفلة لا تؤذونها.

وحث الضابط المحلي، جيم أوليري، أي شخص لديه معلومات عن الحادث الاتصال بالشرطة، وأدان الهجوم.

وقال: ”إنه أمر مروع، مهما كانت وجهات نظرك حول أي مشكلة، هذا لا يزال اعتداء على قاصر كانت تسير في سلام، وأحث أي شخص لديه معلومات على تقديمها، فنحن بحاجة إلى احتواء هذا الأمر قبل أن يتفاقم“.

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