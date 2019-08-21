الوداد يستأنف قرار اعتباره منسحبا من دوري الأبطال

هبة بريس

رفض نادي الوداد الاستسلام في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقدم أمس بطعن للجنة الاستئناف في “الكاف”، ضد قرار اللجنة التأديبية الذي منح اللقب للترجي وأعلن الوداد منسحبا.

وقرر الوداد الطعن في القرار الذي اعتبره “جائرا في حقه”، وطالب لجنة الاستئناف إعادة المباراة التي لم تنته، وإلغاء قرار منح اللقب للترجي التونسي “بدعوى أن الوداد انسحب من المباراة النهائية”.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلنت قبل أسبوعين، تتويج الترجي بطلا لنسخة 2019 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، معتبرة الوداد منهزما لانسحابه، مع توقيع عقوبات على كلا الفريقين.

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