أكادير: إنقاذ طفل صغير سقط في أنبوب قطره40 سم وطوله 40 متر

أحمد وزروتي_ هبة بريس

استنفرت الوقاية المدينة بأكادير عناصرها، قبل قليل من ليلة الثلاثاء 20 غشت، بعد توصلها بإخبارية تفيد أن طفلا لم يتجاوز الأربع سنوات، قد سقط في أنبوب قطره أربعون سنتيمتر، وطوله أزيد من أربعين متر، مخصص للآبار بطريقة الحفر العصرية ” الصوندا”، بمنطقة إمي ميكي بأورير شمال مدينة أكادير.

وأكدت مصادر هبة بريس أن عناصر الوقاية المدنية وجدت صعوية في بلوغ المنطقة الجبلية بواسطة السيارة، مما حتم عليهم، حمل أغراضهم وأدوات العمل وعبور المسافة المتبقية مشيا على الأقدام.

وبعد محاولات عديدة، استقر رأي المسؤولين على إنزال طفل نحيف لإنقاذ الطفل الصغير، بتوجيهات من عناصر الوقاية المدنية، وهو ما تأتى لهم، حيث تم إنقاذ الطفل الذي أصيب فقط بجروح خفيفة، تم على إثرها نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات.

هذا، وقد سبق لمواقع التواصل الاجتماعي أن نشرت مواضيع شبيهة بهذه الحالة، حيث تم إنقاذ الضحايا بواسطة أشخاص نحيفين.

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