“بيتبول” يتهجم على رجل أمن وسط ساحة الاستقلال بوزان

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

اوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وزان، اليوم الثلاثاء، شخص في الاربعينيات من العمر إثر تهجمه على رجل أمن بواسطة كلب شرس من فصيلة “بيتبول”.

مصادر محلية افادت ان الجانح تهجم على مواطنين بساحة الاستقلال بمدينة وزان محاولا ترويعهم بواسطة كلب من فصيلة “بيتبول” لتنتقل عناصر الشرطة على رجه السرعة لعين المكان في محاولة لتوقيفه.

وأضافت المصادر ان المعني بالأمر قاوم محاولة اعتقاله من طرف عناصر الشرطة، حيث هاجم أحد العناصر بواسطة الكلب مسببا له جروح نقل على إثرها للمستشفى الإقليمي بمدينة وزان.

هذا وقد تم وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة.

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