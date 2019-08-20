مقتل محتجز الرهائن داخل حافلة في البرازيل

هبة بريس - وكالات

قالت وسائل إعلام برازيلية إن قوات الشرطة أطلقت النار على محتجز الرهائن في حافلة بالبرازيل.

وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن محتجز الرهائن قتل، بعدما أطلقت النار عليه خلال احتجازه الرهائن في حافلة على جسر بالعاصمة ريو دي جانيرو.

وقال راديو “باند نيوز” البرازيلي إن مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل.

وكان رجال الشرطة قد تمكنوا من إطلاق سراح 6 أشخاص على الأقل منهم 4 نساء ورجلين، وظل حوال 31 شخصا آخرين على متن الحافلة، حتى مقتل المحتجز الملثم.

وعن عملية قنص المثلم، قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”: “هذه هي الشرطة التي نريد رؤيتها”.

وتابع “كان أمرا ضروريا أن يكون المثلم في وضعية جيدة بالنسبة للقناص، وهو ما تمكنا منه”.

وأشارت الشرطة إلى أن أيا من الرهائن لم يصب في عملية القنص.

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