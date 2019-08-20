جماهير الرجاء تقسو على كوليبالي و تطالب إدارة النادي بتعاقد محلي

هبة بريس – الدار البيضاء

يبدو أن التعاقدات الصيفية التي أبرمتها إدارة نادي الرجاء الرياضي لم ترق جلها للجماهير الخضراء و التي تمني النفس هذا الموسم بأن يستعيد النسور هيبتهم و مكانتهم القارية و المحلية.

و في هذا الصدد، تعرضت صفقة انتقال المدافع الدولي كوليبالي لصفوف الرجاء لمعارضة شديدة من فئة عريضة من الرجاويين خاصة أن مدافع الأهلي المصري السابق ليس بقيمة و مميزات سلفه الليبي سند الورفلي.

و رغم ان كوليبالي قدم أداءا محترما خلال بعض المباريات الودية و كان متألقا بشكل كبير خلال لقاء بيتيس الإسباني ، غير أن مباراة الدور التمهيدي لعصبة الأبطال الإفريقية أبانت عن عيوب كثيرة في دفاعات وصيف بطل المغرب الموسم الماضي و ذلك بعد أن تلقت شباك أنس الزنيتي لثلاث أهداف من فريق مغمور بالقارة السمراء.

و طالبت الجماهير الرجاوية من جواد الزيات رئيس النادي بالتعاقد مع أحد المدافعين المميزين بالبطولة المغربية في حال فشلت مساعي استعادة النجم الليبي سند الورفلي، حيث تسلط الأنظار بشكل كبير على ابن النادي سابقا الهدهودي.

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