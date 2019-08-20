وصول أول ناقلة حاويات إلى ميناء الداخلة بعد اتفاق الصيد البحري بين المغرب واوروبا

أحمد وزروتي: هبة بريس

بعد التدقيق في التفاصيل النهائية والاجراءات الشكلية للاتفاقية التي جمعت بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، أكدت مصادر الجريدة أن ناقلة فرنسية كبيرة تحمل حاويات عديدة، تابعة للشركة العملاقة CMA CGM وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى ميناء مدينة الداخلة.

وأضافت مصادرنا ، أن الناقلة حضرت إلى مدينة الداخلة حاملة 250 حاوية لتسلم السمك المجمد الخاص بالشركات وسفن أعالي البحار.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها في ميناء الداخلة مباشرة بعد الإمضاء على اتفاقية الصيد البحري، حيث أن الشركة المذكورة آنفا ستعمل على توفير النقل والحماية لحاويات الأسماك التي سيتم نقلها من ميناء الداخلة إلى الموانئ الأوروبية.

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